Aydın Filede Çıkış Peşinde

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 5 maçını kaybeden 10. sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor
, yarın evinde ligin dibine demir atan Halbank'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan
Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 3-0 yenen Aydın temsilcisi seyircisi önünde de kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor, 27 Şubat Çarşamba
günü Slovenya
'da GEN-I Volley takımıyla oynayacağı CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçı öncesi moral bulmak istiyor. - Aydın
Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
Kaynak: DHA