11 Kasım 2018, 12:30
»»

Aydın Filede Doludizgin

Aydın Filede Doludizgin

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde tarihinde ilk kez yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.



VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde tarihinde ilk kez yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. İlk maçında evinde THY'yi 3-0, ikinci haftada deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Aydın temsilcisi, son olarak taraftarının önünde Karayolları'nı da set vermeden 3-0 dize getirdi. Ligde dünya devi Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'la birlikte 3'te 3 yapan 3 takımdan biri olan mavi-beyazlılar, gelecek hafta deplasmanda CEV Challange Kupası'ndaki muhtemel rakibi Beşiktaş'la karşılaşacak. - Aydın Türk Hava Yolları,Çanakkale Belediyespor,Büyükşehir Belediyespor,Aydın
11 Kasım 2018 Pazar 12:30



YORUMLAR