Aydın Filede Doludizgin

<br><br>VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde tarihinde ilk kez yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. İlk maçında evinde THY'yi 3-0, ikinci haftada deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Aydın temsilcisi, son olarak taraftarının önünde Karayolları'nı da set vermeden 3-0 dize getirdi. Ligde dünya devi Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'la birlikte 3'te 3 yapan 3 takımdan biri olan mavi-beyazlılar, gelecek hafta deplasmanda CEV Challange Kupası'ndaki muhtemel rakibi Beşiktaş'la karşılaşacak. - Aydın