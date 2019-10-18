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Aydın Gar Müdürü Gider hayatını kaybetti

TCDD Aydın Gar Müdürü Osman Gider, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18.10.2019 09:33Aydın Gar Müdürü Gider hayatını kaybetti
TCDD Aydın Gar Müdürü Osman Gider, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın Gar Müdürü Osman Gider, akciğer kanseri nedeniyle, yaklaşık 1,5 yıldan bu yana Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde rahatsızlanan Gider, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Gider'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Gar Müdürü Osman Gider'in cenazesi bugün Buharkent'te öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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