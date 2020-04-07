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Aydın Gençlik Merkezi sağlıkçılar için ürettiği ilk siperlikleri teslim etti

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşların sağlığı için kendilerini siper eden sağlık çalışanları için harekete geçti.

07.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:16
Aydın Gençlik Merkezi sağlıkçılar için ürettiği ilk siperlikleri teslim etti
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşların sağlığı için kendilerini siper eden sağlık çalışanları için harekete geçti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uhdesindeki Aydın Gençlik Merkezi, Korona virüs salgını nedeniyle sağlıkçılar için koruyucu yüz siperliği ürettiler. Aydın Gençlik Merkezinde ilk etapta üretilen koruyucu yüz siperlikleri Gençlik Liderleri tarafından tamamlanarak hazır hale getirildi.

Gençlik liderleri daha hızlı üretim yapabilmek amacıyla Gençlik Merkezi haricinde evlerinde de aileleriyle birlikte sağlıkçılar için yüz siperliği üretimi yaptılar.

İlk Teslimat Gerçekleştirildi

İlk etapta üretilen yüz siperlikleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından Aydın Sağlık İl Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'e ziyaret edilerek teslim edildi. Ziyarette Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Demirtaş ve Gençlik Liderleri eşlik etti.

Sağlık çalışanlarının dışında Aydın Valiliği vefa grubuna, polis teşkilatına ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda görev yapan personele üretilen koruyucu yüz siperlikleri teslim edildi.

"Sağlıkçılarımızın Yanındayız"

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Filliçioğlu, "Fedakar sağlıkçılarımız için ilk etapta ürettiğimiz koruyucu yüz siperliğinin teslimatını gerçekleştirdik. Üretimlerimize ara vermeden devam ederek sağlık çalışanlarımıza hizmet edeceğiz. Kurumumuz tarafından üretilerek Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ettiğimiz ilk etap koruyucu yüz siperliklerinin ikinci etabını Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine teslim edeceğiz. Ayrıca ürettiğimiz yüz siperliğini Korona virüs salgınında görev yapan vefa grubuna, polis teşkilatına ve yurt personellerimize de dağıtıyoruz.

Gençlik Merkezinde ve evlerinde koruyucu yüz siperliklerinin üretimini gerçekleştiren Gençlik Liderlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurumumuz olarak sağlık çalışanlarımızın ve devletimizin yanında olduğumuzu belirterek bu zorlu süreçte tüm sağlıkçılarımıza muvaffakiyetler dileyip kahraman sağlık çalışanlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Aydın, Güncel
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