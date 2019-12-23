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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilk 5 arasına girdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kasım ayında yapılan sportif faaliyetleri baz alındığında Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri neticesinde 81 il arasında en başarılı 5 ilden biri oldu.

23.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:43 Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilk 5 arasına girdi
Gençlik ve İl Müdürlüğü, Kasım ayında yapılan sportif faaliyetleri baz alındığında Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri neticesinde 81 il arasında en başarılı 5 ilden biri oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı birimleri, internet kullanımının artmasıyla birlikte özellikle son yıllarda en önemli iletişim araçlarından biri haline gelen sosyal medyayı etkin olarak kullanan kurumlar arasında bulunuyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kasım ayında yapılan sportif faaliyetleri baz alındığında Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri neticesinde 81 il arasında en başarılı 5 ilden biri oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Twitter resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İşte 2019 Yılı Kasım ayında yaptıkları etkinliklerle öne çıkan ilimiz @Aydin GHSIM başarılarından dolayı tebrik ediyoruz" ifadesine yer verildi. - AYDIN

Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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