AYDIN Görme engelli küçük Duru'nun kitap sevinci

Görme engelli küçük Duru'nun kitap sevinci

Aydın'ın Söke ilçesindeki Söktaş 75. Yıl İlkokulu'nun evde eğitim alan, görme engelli öğrencisi 7 yaşındaki Duru Avşar, yüzme havuzuna girme hayalini 'Çocuk Yazarlar Projesi' kapsamında 'Gerçekleşen Dileğim' adı altında hikayeleştirdi. Avşar'ın henüz görme engellilerin kullandığı Braille alfabesini bilmemesi nedeniyle annesinin kağıda döktüğü 13 sayfalık hikayesi, Kaymakamlık tarafından kitap olarak bastırıldı.

Söke'de yaşayan Aysel ve Murat Avşar çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Duru Avşar, yüzde 100 görme engelli olarak dünyaya geldi. Şu an 7 yaşında olan Duru'nun, anaokulunun ardından annesinin isteği ile 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda, Söktaş 75. Yıl İlkokulu'na kaydı yaptırıldı. Ancak eğitimine yine annesinin isteği üzerine evde devam edildi. 3 öğretmen sırasıyla evlerine gelerek küçük Duru'ya her gün ders verdi. Başarılı bir öğrenci olan Duru Avşar, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke İlçe Milli Eğitim Şerafettin Yapıcı tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Çocuk Yazarlar Projesi'ne de katılıp, annesinin de desteğiyle hikaye yazdı. Bugüne kadar yüzmek için hiç havuza girmeyen Duru Avşar'ın, bu hayalini konu alan 'Gerçekleşen Dileğim' adını verdiği 13 sayfalık hikayesi, kitap olarak basıldı. Söke Kaymakamlığı tarafından Avşar'ın hikayesinin yanı sıra 'Çocuk Yazarlar Projesi'ne katılan diğer 472 öğrencinin hikayeleri de tek tek kitap haline getirildi. Avşar, azmiyle öğretmenleri, ailesi ve arkadaşlarının takdirini topladı.

ÖĞRETMENLERİ ÇOK SEVİYOR

Evde yıl boyunca Avşar'a Türkçe dersi veren öğretmeni Huriye Can Özkan, Duru ile bu yıl tanıştım. Evde eğitimi bizden alıyor. Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuk yazarlar projesi yapıldı. Bu projeye Duru'nun katılmasını ailesinden istedik. Kitap okuyamıyor ama kitap okunurken dinlemesini çok seviyor. Çok sayıda kitabı var bunları bizlere okutuyor. Oda bu projeye annesinin desteği ile yazdığı kitapla katıldı. Resim konusunda da arkadaşları yardımcı oldu. Güzel bir eser ortaya çıkardık dedi. Sınıf öğretmeni Mürşide Arıkan Demir de Duru için haftada 8 saat matematik ve fen bilgisi dersine geliyorum. Görme engellilerle ilgili eğitim almadığımız için Duru'ya ders vermeye geldiğimizde çok tedirgindik. Gönüllük esası ile yaptığımız bir iş. Ancak, Duru'nun eğitime olan isteği ve okuma azmi bizi çok motive etti. Bu şekilde bir yılı tamamladık. Benim hayatımda da çok büyük etkisi oldu. Yıl sonunda çok büyük bir ilerleme sağladığımızı gördüm. Kendisinin ailesinin ve bizlerin büyük emeği var diye konuştu.

OKULUNDA DARBUKA İLE GÖSTERİ SUNDU

Müzik öğretmeni Engin Tutar da Duru ile yıl boyunca haftada bir ders işlediklerini belirterek, şöyle devam etti

Başlangıçta melodika üzerinde çalışmaya başladık. Burada amacımız onların kendi alfabesindeki harfleri parmak hassasiyetiyle doğru bir şekilde bulabilmesiydi. Bunu Duru ile başardık. Daha sonra onun vurmalı çalgılara olan ilgisini öğrendik. Vurmalı çalgılarla ilgili çalışmalar yaptık. Darbukayı şu an orta seviyede çalabiliyor. Hatta okulumuzda gösteri bile sundu. Çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyebilirim.

'KIZIM İÇİN İŞİMİ BIRAKTIM'

Anne Aysel Avşar, kızının doğuştan görme engelli olduğunu, sol gözünün ameliyatla alınıp, içine protez gözün yerine oturması için bilye yerleştirildiğini, 7 aylıktan itibaren görsellik için bir dizi ameliyat geçirdiğini, ilerleyen yaşlarla protez gözün takılacağını ve tamamen görme engelli olduğunu anlattı. Kızımın eğitimi için çalıştığım fabrikadan 2016 yılında ayrıldım. O yıl anaokulunda eğitime başladı ve orada 'İstiklal Marşı'nı En güzel Okuma' yarışmasında 3'üncü oldu. Eğitim zamanı geldiğinde evde eğitime başvuruda bulundum. Evde Türkçe, Fen Bilgisi, Müzik ve Matematik eğitimi alıyor. Öğretmenlerimiz konusunda çok şanslıyız. Kızımın kendini göstermesi için çok büyük destek verdiler. Duru'nun buradaki eğitim hayatı bitiyor. Görme engelliler okulundaki eğitimine başlayacak. Denizli'ye kızımın okulu için taşınacağız ama okulun yatakhanesinin kapandığını üzülerek öğrendik. Benim veremediğim eğitimi orada alabileceğini düşünüyorum. Onun için çok şeyden vazgeçtik. Kızıma desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

'O SÖYLEDİ, BEN YAZDIM'

Kızının eli kolu olduğuna vurgu yapan anne Avşar, Kızımın yazdığı kitap benim de gerçekleşen dileğimdi. O ders işlerken havuza götürmediğimi fark ettim. Havuzu derste sorarak çok merak ettiğini söylemiş. Çocuk yazarlar projesi için kızımın anlattıklarını ben kağıda döktüm. Çünkü şu an kendi alfabesini kullanıp, yazamıyor. Yazılan kitap, kızıma bu eğitim döneminden bir hatıra kaldı dedi.

Duru Avşar ise, En sevdiğim ders müzik. Diğer dersleri ve öğretmenlerimi de çok seviyorum. Kitap yazmak gerçekleştirdiğim bir dileğimdi. Havuzu merak etmemi kitabımda anlattım. Büyüyünce Türkçe öğretmeni olmak istiyorum dedi.

Avşar, karnesini alıp, öğretmenleri ile vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı.

Kaynak: DHA