Aydın Göz Hastanesi Söke'de Şube Açtı

Kaynak: İHA

Aydın'da 2007 yılında hizmete açılan Aydın Göz Hastanesi, ikinci şubesini renkli bir törenle Söke'de açtı. Sürekli kendilerini yenileyerek hastalarına en üst kalitede sağlık hizmeti vermeyi amaç edindiklerini belirten Aydın Göz Hastanesi yetkilileri, bundan böyle Söke halkının da görüş açısına yeni bir boyut getireceklerini belirttiler. Yıllık ortalama 50 bin hasta ve 5 bin ameliyatla hastalarına şifa dağıtan Aydın Göz Hastanesi Aydın ve bölgesinin tek ve en önemli sağlık merkezi olmayı başardı.12 yıldır verdikleri başarılı hizmeti Söke'de de sürdürmeyi amaç edindiklerini belirten Aydın Göz Hastanesi Söke Şubesi Başhekimi Operatör Doktor Faruk Yazıcı, "O kadar büyük taleple karşılaştık ki, çevreye yayılmayı, daha çok hastaya ulaşmayı uygun gördük. 2016'da Söke'ye şube açma fikri ortaya çıktı ve bu yavaş yavaş gelişti. Adım adım ilerleyerek bu noktaya geldik. Bundan sonraki amacımız Aydın Göz Hastanesi'nde ne varsa aynı hizmeti, aynı kaliteyi burada da sürdürmek" dedi.Retina bölümünde Profesör Doktor Erkin Kır ise haftada 2 gün Sökeli hastalara hizmet vereceklerini kaydederek "İlk defa bir ilçede profesör düzeyinde hizmet verilecek, bu da bizi çok mutlu edecek. Her türlü ameliyatı burada yapabiliyoruz. Son teknoloji aletleri kullanıyoruz, bilgi birikimimizi buna ekleyince hiçbir eksiğimizin kalmadığını düşünüyoruz. Sökeli dostlarımızın da zaman içinde bizi tanıyıp güveneceğine, çok çok iyi dönüşler alacağımızı düşünüyorum. Bize güvenebilirler ve kendilerini bize gönül rahatlığıyla emanet edebilirler" diye konuştu. - AYDIN