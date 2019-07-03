AYDIN Hakan Altun konserinde evlilik teklifi molası

Hakan Altun konserinde evlilik teklifi molasıAydın'ın Kuşadası ilçesinde sahneye çıkan şarkıcı Hakan Altun'un konseri, bir izleyicinin sevgilisine evlilik teklifine sahne oldu.Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Kuşadası AVM Anfi Tiyatroda konser verdi. Yüzlerce hayranına müzik ziyafeti yaşatan Altun, şarkılarını seslendirdi. Seyircilerin coşkusu üzerine konserini uzatan Hakan Altun, Sözleşmeye göre 1.5 saat sahnede kalmam gerekiyor. Yemişim sözleşmeyi, 90 dakika değil saatlerce sizlere şarkı söylerim. Çünkü koro halinde şarkılara o kadar güzel eşlik ediyorsunuz ki insanın sahneden inesi gelmiyor diyerek, yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kaldı.Konser sırasında ise seyirciler arasında bulunan Şenol Şulan (30), hayranlarıyla sıcak bir iletişim kuran Altun'a, bir kağıda yazdığı isteğini iletti. Kız arkadaşına evlilik teklifi etmek istediğini belirterek, Altun'un yardımcı olmasını rica etti. Bunun üzerine Hakan Altun, Şenol Şulan ile kız arkadaşı Funda Koçeli'yi (28) sahneye çağırdı. Funda Koçeli, sahneye neden davet edildiğini bilmemenin şaşkınlığını yaşarken, arkadaşı Şenol Şulan cebinden çıkardığı yüzükle önünde diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Hakan Altun'un 'Benimle evlenir misin' parçası eşliğinde yapılan teklif karşısında bir an şaşkınlık yaşayan Funda Koçeli, kabul edince seyircilerden alkış aldı. Funda Koçeli ile Şenol Şulan'ın farklı otellerde güvenlik personeli olarak çalıştıkları öğrenildi. Kendisi için de evlenmeyi dileyen Hakan Altun, şans getirmesi için Şenol Şulan'a sürtündü, Funda Koçeli'den de ayakkabısının altına ismini yazmasını istedi. Hakan Altun, arabesk, slow ve hareketli şarkılardan oluşan konserini 'Halay çek, dert çekme' diyerek halay çekerek tamamladı.