Aydın Halı Örtüsü Siparişi Verdiler, Koliden Bez Parçaları Çıktı

Halı örtüsü siparişi verdiler, koliden bez parçaları çıktı Aydın
'ın Efeler
ilçesinde yaşayan Ümral Karaşahan (70) ve eşi Cavide Karaşahan (68), bir televizyon kanalındaki reklamda görüp, telefonla sipariş verdikleri halı örtüsünden almak isteyince 115 lira dolandırıldı. Gönderilen koliden halı örtüsü yerine birkaç parça bez ve kumaş çıktığını belirten Ümral Karaşahan, haklarını aramak istediklerini ancak uğraşamayıp, vazgeçmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Efeler 2. Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada makine montaj işçisi olarak çalışan Ümral Karaşahan ve eşi Cavide Karaşahan, geçen 20 Ocak akşamı evde televizyon seyrederken bir halı örtüsü reklamı gördü. Reklamdaki ürünü beğenen Karaşahan çifti, belirtilen telefonu arayarak 115 lira olan halı örtüsünden sipariş verdi. 3 gün sonra sipariş kargo şirketine geldi. Ümral Karaşahan, kargo şirketine gidip, ürünün bedeli olan 115 lirayı ödeyip, koliyi aldı. Karaşahan çiftinin eve döndüklerinde açtıkları koliden sipariş verdikleri halı örtüsü yerine çeşitli bez ve kumaş parçaları çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı. Bir yanlışlık olduğunu düşünen Karaşahan çifti, gelen kolinin üzerinde yazan telefondan halı örtüsünü satan firmaya ulaşmaya çalıştı ancak telefonları açan olmadı. Bunun üzerine Ümral Karaşahan, soluğu Efeler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'nde aldı. Buradaki yetkililer de ürünü gönderen Denizli
merkezli firmanın yetkililerine ulaşamadı.
'KOLİDEN ÇIKANLARI GÖRÜNCE YIKILDIK'
Halı örtüsü almak isterken dolandırıldıklarını belirten Ümral Karaşahan, Hakkımızı aramak istedim ancak önümüze bir sürü prosedür çıkınca vazgeçmek zorunda kaldık. Televizyonda gördüğümüz reklamda verilen İstanbul
'daki firmaya ait telefonu arayıp, sipariş verdik. Koli Denizli'den geldi. Bizi dolandıran kişiler İstanbul'da mı yoksa Denizli'de mi anlayamadık. Gelen kolideki bez parçaları işe yarayacak bir şey olsa yine üzülmeyeceğiz ama hiçbir işe yaramayacak şeyler. Biz aldandık, başkaları aldanmasın. Bilmedikleri yerden ürün almasınlar dedi.
Cavide Karaşahan da ürünün televizyonda reklamını görünce eşine almak istediğini söylediğini belirterek, O da beni kırmayıp, kabul etti. Ancak, koliden çıkanları görünce yıkıldık. Resmen bizimle dalga geçildi diye konuştu.
Aydın, Efeler, TV, Güncel
Kaynak: DHA