Aydın Hastanede Trafodan Çıkan Yangın Korkuttu

Aydın
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki trafoda çıkan yangın, korku yarattı. Yangın büyümeden söndürülürken, bazı hastalar tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildi. Efeler
ilçesindeki Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin zemin katında bulunan trafoda, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Hastanede elektrik kesilince jeneratör devreye girdi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bazı hastalar tedbir amaçlı olarak, diğer hastanelere sevk edildi. Polis
, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
SIKINTILI BİR DURUM YOK
İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, hastaneye gelerek inceleme yaptı. Büyük bir sorun olmadığını belirten Yavuzyılmaz, Trafoda bir kablo yangını yaşandı. Bu yangından poliklinikteki ve yatmakta olan hastalarımız sıkıntı yaşamadı. Bundan kaynaklanan bir duman ve koku oluştu. İki ay önce burada bir tatbikat yapmıştık. Tatbikatımızda ne kadar doğru bir işlem olduğunu bugün anladık. Şu anda yoğun bakımda olan çocuklarımızın önlem amacıyla diğer hastanelere sevkini gerçekleştiriyoruz. Hastanemize muayene olmaya gelen hastalarımızı ve çocuklarımızı diğer hastanelere yönlendirdik. O hastanelerde de yeni poliklinikler oluşturduk. Kadın doğum hastalarımızı Atatürk
Devlet Hastanesi'ne, çocuk hastalarımız ise Aydın Devlet Hastanesi
'ne doktorlarla birlikte naklettik. İkinci kat ve üstteki hastalarımızda bir problem yok. Güç kaynaklarımız var, acil durumları onlarla gideriyoruz. Tamirat ne zamana kadar süreceğini bilmediğimizden dolayı, sevki gerçekleştirdik dedi.
Aydın
Kaynak: DHA