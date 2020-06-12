AYDIN Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı

Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı (2)'MAHCUP DURUMA DÜŞÜRÜLDÜM'Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde soru sorduğu doktor tarafından hakarete uğrayan Mesrure Toker (87), DHA'ya konuştu.

12.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:29
Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı (2)
'MAHCUP DURUMA DÜŞÜRÜLDÜM'
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde soru sorduğu doktor tarafından hakarete uğrayan Mesrure Toker (87), DHA'ya konuştu. Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal mahallesi Selimiye'de yaşayan Mesrure Toker, "Mağdur duruma düştüm. İyileşmeden beni yolladılar. Ameliyatı kendi değil, asistanlarına yaptırdı. Saat 04.00'den saat 09.00'a kadar ağrılar içerisinde kaldım. Benim ameliyatımı gerçekleştirenler iğne yaptı. Diğer doktor hiç gelmedi. En sonunda geldikten sonra bizi kovdu. Kötü laflar sarf etti. Mağdur ve mahcup duruma düştüm. İyileşmeden evimize çıktık geldik" diye konuştu. Toker'in emekli hemşire kızı Nazlı Toker ise, "Bugün itibariyle avukatımıza vekalet verdim. Annemize hakaret eden doktor hakkında adliye, Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e şikayette bulunacağız. Annem tedaviden fayda görmediği gibi hakarete uğradı. Ailece bizim gururumuzu kırdı. Profesör ve yaşının ilerlemiş olmasına rağmen deontolojiyi çiğnedi. Bizleri elinin tersiyle resmen hastaneden defetti. Bizim yaşadıklarımızın başkalarının başına gelmemesini diliyorum. Doktor hakkında biran önce işlem başlatılmasını istiyorum. Hastaneden beni aradılar ve doktor hakkında işlem başlatıldığı bilgisini verdiler" dedi. AYDIN Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun’dan Twitter’a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Haber
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
George Floyd’u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Haberler››Güncel››AYDIN Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:51: Gazze Ablukası ile Mücadele Komitesi: "İsrail, Yüzyılın Anlaşması'nı uygulamak için yeni krizler... - Haber 18:51: Enez'de "Çeribaşı" kirazının hasadı başladı - Haber 18:51: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı - Haber 18:44: Bodrum'da, makilik alanda yangın - Haber 18:43: Kuzey Makedonya'daki Maarif okullarında "online" mezuniyet töreni - Haber 18:09: Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım - Haber 17:44: Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı - Magazin 17:09: Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı - Haber 15:18: Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı - Magazin 14:03: İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak - Ekonomi