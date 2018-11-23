Aydın Hemzemin Geçitten Geçen Kadın Trenin Altında Kaldı

Hemzemin geçitten geçen kadın trenin altında kaldı
AYDIN'ın Efeler
İlçesinde hem zemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki Sibel Aksoy trenin geldiğini fark etmeyince altında kalarak feci şekilde sürüklenerek can verdi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Aydın- İzmir
Otoban Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre hem zemin geçitten karşı tarafa geçmek isteyen Sibel Aksoy trenin geldiğini fark etmedi. Denizli-İzmir seferini yapan tren kadına çarparak yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sibel Aksoy'un öldüğü belirledi.
KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Annesinin öldüğü duyan kızı kaza yerinde sinir kriz, geçirdi. Kızı sakinleştirmek yine yakınlarına düştü. Genç
kız annesini feci ölümü nedeniyle uzun süre yerden kalkamadı. Daha sonra yakınlarının yardımıyla otomobille olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aksoy'un cenazesi cenaze aracıyla Aydın Devlet Hastanesi
morguna gönderildi. Trenin makinisti ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kaza nedeniyle tren seferleri de yaklaşık 1,5 saat aksama yaşandı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Efeler,Aydın