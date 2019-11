Aydın hobi olarak yaptıkları hint horozu yetiştiriciliği geçim kaynakları oldu

Hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği geçim kaynakları olduAYDIN'ın Efeler ilçesinde, Rabia Anğı (59) ve Muzaffer Anğı (68) çiftinin hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, 7 yıl önce aldıkları mikro kredi ile geçim kaynağı oldu. Bugüne kadar aldıkları toplam 8 bin liralık mikro kredi ile evlerinin bahçesinde kurdukları iki katlı kümeste besledikleri 25 horozla yarışmalara da katılan Anğı çifti, çeşitli güzellik yarışmalarında dereceye giren horozlarını 1000 ile 50 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattıklarını söyledi.Kemer Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi, ev kadını Rabia Anğı ve işçi emeklisi Muzaffer Anğı, çocuk yaşlarda başladıkları cins horoz yetiştirme merakını evlendikten sonra da sürdürdü. Kendi imkanlarıyla evlerinin bahçesinde küçük çapta cins tavuk ve horoz yetiştiren Anğı çifti, 7 yıl önce Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mikro Kredi Aydın Şubesi'nden bugüne kadar çektikleri toplam 8 bin lira kredi ile bu işi daha da büyütüp, evlerinin bahçesinde iki katlı kümes kurup, yem aldı. Çift, yetiştirdikleri 'Brasil', 'Shamo', 'Reza Asil', 'Alman' ve 'Fransız Bankiva' cinsi Hint horozları ile yerel çapta düzenlenen 'güzellik yarışmalarına' da katılıp, birçok kupa aldı. Çift ürettikleri horoz yavrularını satarak aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı.MİKRO KREDİ CAN SUYU OLDUŞu an çeşitli türlerde 25 Hint horozları bulunduğunu belirten Rabia Anğı, yetiştirdikleri horozların değerlerinin 1000 liradan başlayıp, 50 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Mikro kredi sayesinde çocukluğundan bu yana tutkusu olan cins horoz yetiştirme hobisini geçim kaynağına dönüştürdüklerini belirten Anğı, Cins horoz sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz dedi.Muzaffer Anğı ise, Hint horozu tutkunu olduğunu vurgulayıp, Dışarıdan asla horoz veya tavuk almam. Kedimi bildim bileli, tavuk ve horozlarımı damızlık olarak tamamını kendim, yetiştiririm. Ürettiğim cins horozlar bir yaşına geldiğinde güzellik yarışmasına girerler. Dereceye giren bu horozlarımızı başta İstanbul, Diyarbakır, Adana, Tekirdağ, Ankara ve İzmir gibi çeşitli illerde eş ve dostlarımıza, bu işe gönül vermiş kişilere satıyoruz. Tavuktan ziyade horoz yetiştirme üzerine yoğunlaşıyoruz dedi. Horozlarının hepsinin bir ismi olduğuna dikkati çeken Muzaffer Anğı, Mesela melez olan bir horozuma 'Koçare' adını verdik. Horozlarımın çoğu da zaten katıldıkları güzellik yarışmalarında, isimlerini kendileri elde ederler. İlk başladığımızda 2 tavuk, 3 horozumuz vardı. Şu an 25 cins horozum var. Daha çok horozum vardı. Ancak, yerimiz yetersiz olduğu için bir kısmını dostlarımıza hediye ettik. Sayıları çoğaldığı zaman aralarında kavga ediyorlar. Hepsini bir arada tutmak zorlaşıyor. Horozlarımızın güzellik yarışmalarında elde ettikleri başarıya göre fiyatları değişiyor diye konuştu.'TEK CİNS HOROZ YETİŞTİRİCİSİ'Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mikro Kredi Aydın Şube Yöneticisi Müşerref Şimşek Kahraman ise, Rabia Anğı 2012 yılından beri üyemizdir. Kendisi 100 lira ile bu işe başladı. Mevcutta yapmış oldukları bu horoz yetiştirme işine ekstra kümes kurma ve yem alma gibi durumlar için bizden kredi kullandı. Kullandığı krediler sayesinde de işini geliştirdi. Horoz ve tavuk yetiştiren köylerde üyelerimiz var ama cins horoz yetiştiricisi olarak tek üyemiz Rabia - Muzafer Anğı çifti dedi.