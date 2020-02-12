AYDIN Hurda otobüs, eğitim atölyesine dönüştü

Hurda otobüs, eğitim atölyesine dönüştü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir ilkokulun yöneticileri, satın aldıkları hurda otobüsü, 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Beceri ve Tasarım Atölyesi'ne dönüştürdü. Projeyle öğrencilerin derslerine daha iyi adapte olması hedefleniyor.

İbrahim Zeki Emgin İlkokulu yöneticileri, eğitim için beğenilen bir çalışmaya imza attı. Okul yöneticileri geçen yıl temmuz ayında Ankara Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü'nden 9 bin 940 TL bedelle kullanılmayan bir yolcu otobüsü satın aldı. Urla'dan Kuşadası'na getirilen hurda otobüsün önce koltukları söküldü, sonra iç kaplaması yenilendi. Sökülen koltukların yerine masa ve sandalyeler ile elektrik, elektronik ve havalandırma sistemleri yerleştirildi. Dışı beyaza boyanarak öğrenciler için atölyeye dönüştürülen otobüs, tavanına eklenen güneş panelleri ile de kendi enerjisini üretir hale getirildi. 'Mimar Sinan Tasarım ve Beceri Atölyesi' ismi verilen otobüste öğrenciler şimdi fen, teknoloji, el sanatları, temel becerileri kazanma, ahşap ve metal atölye çalışmaları yapıyor.

'HAYALİMİZ GERÇEK OLDU'

İbrahim Zeki Emgin İlkokulu Müdürü Muzaffer Cesur, "Hayalimizi gerçeğe dönüştürdüğümüz için çok mutluyuz. Proje sayesinde öğrencilerin okula ve derslerine daha iyi adapte olacağını düşünüyor ve hedefliyoruz. Haziran ayında atölyede yapılan çalışmaların yer alacağı bir sergi açacağız. Bize destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, öğretmenler ve velilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.