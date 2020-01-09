Haberler » Spor » Aydın'ı filede temsil edecek kız ve erkekler yola çıktı - Spor

Aydın'ı filede temsil edecek kız ve erkekler yola çıktı

Aydın voleybol kız ve erkek takımları, 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarına katılmak için yola çıktı.

09.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:19Aydın'ı filede temsil edecek kız ve erkekler yola çıktı
voleybol kız ve erkek takımları, 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında 'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarına katılmak için yola çıktı.

Aydın kız voleybol takımı, Aydın'ı çeyrek final müsabakalarında Bursa, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya, İstanbul Anadolu, Muğla, Manisa, İzmir, Kütahya ve Denizli il takımlarıyla yarışacak. Yarı final için ter dökecek olan Aydın erkek takımı ise Edirne, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli, Muğla, Denizli, Eskişehir, Kütahya ve Uşak il takımlarıyla yarışacak.

Aydın voleybol kız ve erkek takımlarını Kütahya'ya uğurlayan Gençlik ve İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, voleybol takımlarına başarılar diledi. - AYDIN

voleybol, Kütahya, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:36  Galatasaray, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı - Spor
14:32  Galatasaray, Babel'in kiralanması konusunda Ajax'la anlaştı - Spor
14:32  Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor - Spor
14:32  Balıkesir'de başarılı okul sporcularına ödülleri törenle verildi - Spor
14:25  Okullar arası Küçükler Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Spor
14:09  Jesus 'Chino' Perez'in Dundalk'a transferi Tinder'dan açıklandı - Spor
13:37  Falcao'nun eşiyle birlikte paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu - Spor
12:38  Son dakika: Fikret Orman yönetimi, oy çokluğuyla ibra edilmedi - Spor
12:22  Comolli Twitter hesabı açtı, Falette iddialarına sert yanıt verdi - Spor
9.01.2020 14:48:01