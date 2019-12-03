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Aydın iç çamaşırında bulunan eroine 2 tutuklama

İç çamaşırında bulunan eroine 2 tutuklamaAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrol edilen otomobildeki 2 şüpheliden birinin iç çamaşırından, 186 gram eroin çıktı.

03.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:40
İç çamaşırında bulunan eroine 2 tutuklama
AYDIN'ın ilçesinde, kontrol edilen otomobildeki 2 şüpheliden birinin iç çamaşırından, 186 gram eroin çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında, Nazilli- Karacasu karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Aracı kontrol eden ekipler, herhangi bir şey bulamadı. Polis ekipleri, otomobildeki Osman A. ve Mehmet A. adlı şüphelilerin üst aramasını yaptı. Mehmet A. adlı şüphelinin iç çamaşırına gizlenmiş 186 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Aydın iç çamaşırında bulunan eroine 2 tutuklama

Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA


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