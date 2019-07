Aydın için yatırım görüşmeleri hız kesmiyor

AK Parti Aydın milletvekillerinin, Aydın'a yatırım için bakanlıklarla gerçekleştirdikleri toplantılar hız kesmeden devam ediyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Bakanlıkta gerçekleşen toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, AK Parti Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş da katıldı.Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, çok verimli bir görüşme gerçekleştiğini, Bakan Varank'ın büyük desteklerinin kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini dile getirdi. Aydın'ın ticaret hacmini geliştirmekte kararlı olduklarının altını çizen AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "OSB'leri çok önemsiyoruz ve genişlemeleri için her imkanı zorluyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla katıldığımız toplantıya Aydın Valimizin de katılması bizler için çok önemliydi. Organize Sanayi Bölgelerinin katma değerini artırarak ilimizin ihracat rakamlarını yukarı taşımayı amaçlıyoruz. Üretim, istihdam ve ihracat şu süreçte en çok önem verdiğimiz kavramlar. El birliğiyle OSB'lerimizi inşallah ilimizin en önemli dinamiklerinden birisi yapacağız" dedi.Organize Sera Bölgesi konuşulduOrganize Sera Bölgesinin Aydın'daki tarımsal yatırımlara çok büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Mustafa Savaş, "Tarımsal üretimimizi sadece Aydın'ın değil ülkemizin can suyu gibi görüyoruz. Bu bereketli toprakları dünyanın en önemli tarım alanlarından birisi yapmak bizim elimizde.Tarım ve Orman Bakanlığımızın hayata geçireceği Organize Sera Bölgesi de bu açıdan çok önemli, sağolsunlar Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da yer seçiminde destek sağlayarak bu projeye çok büyük bir ek katkı sunacaklar. Bütün bu koordineli çalışmaları çok önemsiyoruz. Netice olarak inşallah kazanan Aydın olacak" diye konuştu."Soğuk hava depoları olmazsa olmazımızSoğuk hava depoculuğunun hem tarımsal yatırımlarda hem de ihracatta çok önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Mustafa Savaş, "Aydın Ticaret Borsamız bu projeyi çok önemsiyor ve bu konuları sürekli kendi aramızda istişare ediyoruz. Aydın Valimizin de katıldığı bir toplantıda bu projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'la istişare etme imkanı bulduk. Sağ olsunlar her desteği bize sunuyorlar ve sunmaya devam edeceklerini dile getirdiler. Önümüzdeki seçimsiz geçecek dört senelik zaman diliminde ilimize daha fazla yatırım getirmenin gayretinde olacağız. Aydın olarak hep birlikte ve beraber el ele verebilirsek ilimizin kalkınıp gelişmesi, vatandaşlarımızın daha zenginleşmesi kaçınılmaz hale gelecektir" dedi.400 yataklı 5 yıldızlı termal otel hayata geçiyorSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Aydın programında 5 Yıldızlı bir Termal Otel projesini hayata geçirecekleri müjdesini vermişti. Mustafa Savaş bu projenin de toplantıda gündeme geldiğini belirterek, "Bakanımız, Aydın'a 400 yataklı beş yıldızlı güzel bir tesis kazandırılmasına yardımcı olacaklar. Ayrıca teknokente destek sürecine hız verip yeni ve önemli bir dönemin başlangıcını yapacaklar. Çok önemli bir gelişme olarak da sanayi kuruluşlarına ara eleman yetiştirilmesi konusu. Bakanımızdan bu konuda da çok büyük bir söz aldık. Aydın'da sanayi meslek lisesi üzerinden başka bir destek geliyor. Gençlerimize mezun olur olmaz çok rahat iş bulabilecekleri bir süreç, sanayi kuruluşlarımıza da nitelikli ara eleman temin edecekleri stratejik bir yapılanma desteği geliyor. Kıymetli bakanımız bu projeye çok önem veriyor. Bütün bu büyük desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu yatırımlar Aydın'a ve hemşerilerimize verilen önemin en büyük göstergesidir" şeklinde konuştu. - AYDIN