Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Aydın il genelinde hayvan pazarları kapatıldı - Güncel

Aydın il genelinde hayvan pazarları kapatıldı

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın il genelindeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar kapatıldığını söyledi.

20.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:36
Aydın il genelinde hayvan pazarları kapatıldı
Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın il genelindeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar kapatıldığını söyledi. Sağlık açısından kararı desteklediklerini belirten Başkan Kadı, "Kalabalık ortamlara neden olan hayvan pazarları kapatıldı ama internet üzerinden ve bireysel olarak el sıkışıp sarılmadan temassız bir şekilde işletmelerde canlı hayvan alışverişleri devam edecek" dedi.

Tüm dünyayı saran Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın uyarı ve önerilerini uyduklarını belirten Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı, "Geleneksel olarak bizler daha samimi diyalog kurmayı ve özellikle alışverişlerde el sıkışıp sarılmayı mutlaka yapan bir toplumuz. Bu çok güzel geleneğin Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilmesi de gerekiyor. Bunun yanında bizim hayvan pazarlarımız çok kalabalık oluyor. Bu nedenle il genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Tüm üyelerimize gerekli bildirimleri yaptık" dedi.

"Bu dönemde gönülden kucaklaşıp el sıkışın"

Ülkemizde özellikle hayvan pazarlığında insanların yazılı anlaşma yerine mutlaka el sıkışma ile 'hayırlaşma' adı verilen pazarlığı tamamlama işleminin gelenek olduğunu belirten Başkan İsmail Kadı, kasap ve celeplere "Korona virüsü yok oluncaya kadar gönülden kucaklaşıp el sıkışın" çağrısında bulundu. Kadı, "İçinde bulunduğumuz süreçte insan yoğunluğunun oluşturması muhtemel sağlık sorunu nedeniyle hayvan pazarlarımız kapalı ama bireysel olarak herkes hayvan alışverişine devam edebilecek. Fakat tüm üyelerimiz el sıkışmadan hayırlaşsınlar" dedi.

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı ayrıca, et, sakatat, süt ve kanatlı ürünü satışı yapılan odaya bağlı tüm işyerlerinin dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirterek halkın oda üyesi iş yerlerinden güvenle ihtiyaçlarını temin edebileceğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Aydın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Güncel
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Güncel
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Güncel
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Loading