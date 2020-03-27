Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, virüse karşı 3D'li mücadele başlattı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi Tasarım ve Beceri Atölyeleri Merkezi tarafından, korona virüsle 3D'li mücadele başlattı.

27.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:31
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, virüse karşı 3D'li mücadele başlattı
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi Tasarım ve Beceri Atölyeleri Merkezi tarafından, korona virüsle 3D'li mücadele başlattı. Müdürlük tarafından il genelindeki tüm 3D yazıcılar merkezde toplanarak organik polimer malzemeler kullanılarak sağlık çalışanları için siperlikli yüz koruyucu maske üretimi başladı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ilk parti üretimi başarı ile tamamlayan Bilim Akademisi Tasarım ve Beceri Atölyeleri Merkezi'ne ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alıp üretimi tamamlanan yüz koruyucu maskeleri inceledi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekibin hafta sonu dahil 7/24 çalışmalarına devam ettiğini belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, bu sıkıntılı günlerin bir an önce aşılması için el birliği ile çalıştıklarını söyledi.

Aydın'da oluşturulan siperlikli yüz koruyucu maske üretim alanında haftalık 500 adet dezenfekte edilebilir ürün ürettiklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Halk Eğitim Merkezi Bünyesi'nde kurulan ayrı bir ekip ile de koruyucu maske üretimi yaptıklarını söyledi.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden Korona virüsü salgın hastalığı ile mücadele kapsamında ilk olarak deneme üretimi yaptıklarını belirten Okumuş, "Başarılı sonuç aldıktan sonra seri üretime başladık. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından bizlere malzeme desteği sağlandı. Şu anda piyasa fiyatının yaklaşık 6'da bir fiyatına üretim yapıyoruz. Sağlık çalışanlarının özellikle hasta karşılama ve muayene sırasında hastalarla solunum temasını önlemede koruyucu kalkan vazifesi gören bu maskeler; insan sağlığına zararsız organik polimer malzemeden üretiliyor" diyerek fedakarca çalışmalarını sürdüren ekibine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, virüse karşı 3D'li mücadele başlattı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi Haberler
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:50: Milletvekili Sedef'ten Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin maske - Haber 16:50: Altınordu'da sokak kedileri unutulmadı - Haber 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haber 16:50: Sivas'a gelen araçlardakilere Kovid-19 denetimi yapıldı - Haber 16:49: OTOBÜSTE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALTINDA YOLCULUK - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:14: İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler