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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Korona virüs ile mücadele kapsamında kendisine bağlı tüm müdürlüklerde yoğun bir çalışma temposu başlatan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Korona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.

03.04.2020 23:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:08
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı
Korona virüs ile mücadele kapsamında kendisine bağlı tüm müdürlüklerde yoğun bir çalışma temposu başlatan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Korona virüsü nedeniyle karantinaya alındı. Geçtiğimiz gün ateş, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti ile hastaneye başvuran Seyfullah Okumuş'un test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Seyfullah Okumuş ve yakınında bulunan kişilerin de takibe alındığı öğrenilirken, Okumuş'un sağlık durumunun iyi olduğu ve her geçen gün daha da iyiye gittiği öğrenildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 27 Mart günü Bilim Akademisi Tasarım ve Beceri Atölyeleri Merkezi tarafından gerçekleştirilen organik polimer malzemeli siperlikli yüz koruyucu maske üretiminde sağlık çalışanlarına her türlü desteği vermek için İl Milli Eğitim Müdürülüğü'nün 24 saat esasına göre çalışma başlattığını duyurmuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı - Haberler

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