Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

04.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 00:08
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinden yapılan duyuruda, Okumuş'un bir süre önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurduğu ve kendisine test uygulandığı belirtildi.
Okumuş'un test sonucunun pozitif çıktığı vurgulanan açıklamada, "Derhal hastanede tedavi altına alınmıştır. Doktorların müdahaleleri ve gerçekleştirilen tedavi sonrasında söz konusu hastalık kısa bir sürede kontrol altına alınarak iyileşme sürecinin başlaması sağlanmıştır. Okumuş, hastanedeki tedavisi sona erdikten sonra taburcu edilerek bir süre de evde istirahat edecektir. İl müdürümüze ve koronavirüs sebebiyle rahatsızlanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Aydın, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'un koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mezarlıklarda yer kalmadı! Koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar Haberler
Mezarlıklarda yer kalmadı! Koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar
Ordu Belediye Başkanı’ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haberler
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Haberler
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var Haberler
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan’a kadar durdurdu Haberler
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Hangi ilde kaç kişi korona nedeniyle vefat etti? Bakanlık paylaştı Haberler
Hangi ilde kaç kişi korona nedeniyle vefat etti? Bakanlık paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Erdoğan’ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Haberler
Erdoğan'ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

00:37: İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderiliyor - Haber 00:36: Samsun'da araç giriş çıkışı durduruldu - Haber 00:36: Adıyaman'da elektrik direğine çarpan arazi aracı kesintiye neden oldu - Haber 00:30: Korona virüs tedbirleri Akhisar'ın en işlek caddesini trafiğe kapattırdı - Haber 00:30: Cezayir'den getirilen 231 kişi Amasya'da yurda yerleştirildi - Haber 00:13: Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerin önüne bırakmaya başladı - Haber 00:13: Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı - Haber 00:10: Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? - Haber 23:15: Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu - Haber 23:14: Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber