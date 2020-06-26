Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde aday memurlara eğitim verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, aday memur statüsündeki personellere, "Hazırlayıcı Eğitim" ve "Temel Eğitim" kursları verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde aday memurlara eğitim verildi
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, aday memur statüsündeki personellere, "Hazırlayıcı Eğitim" ve "Temel Eğitim" kursları verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizdeki Sağlık Kurum ve kuruluşlarında aday memur statüsündeki personellere yönelik aday memur eğitimlerinden olan "Hazırlayıcı Eğitim" ve "Temel Eğitim" kursları Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi üzerinden tamamlanmıştır. 2020 Yılı 1. Dönem Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı gerekli tedbirler çerçevesinde 18/06/2020 tarihinde saat 10: 00'da Müdürlüğümüz 307 nolu eğitim salonunda yapılmış olup toplam 6 adayımız katılmıştır. Aday Memur Temel Eğitim Sınavı ise 25/06/2020 tarihinde saat 09.30'da Müdürlüğümüz Yemekhanesinde ve 307 Nolu Eğitim Salonunda yapılmış olup toplam 40 adayımız katılmıştır. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Haberler››Güncel››Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde aday memurlara eğitim verildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:43: Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber 13:42: YKS girecek öğrencilere mesaj - Haber 13:42: VAN Doç. Dr. Selçuk: 'Yapı stoklarımız kötü, orta şiddetteki depremde yıkım yaşıyoruz' - Haber 13:40: Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Kıdem tazminatını çektiğiniz zaman çalışma hayatının sistemi çöker" - Haber 13:39: Bitlis kara kovan balı damakları tatlandırıyor - Haber 13:26: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor - Haber 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu - Magazin 11:38: Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı - Haber 10:11: İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı - Haberler