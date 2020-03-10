Aydın İl Sağlık Müdürlüğü şehitleri unutmadı
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, şehitlerimiz için lokma hayrı düzenlendi.
10.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:36
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, şehitlerimiz için lokma hayrı düzenlendi.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Suriye 'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonucu şehit edilen askerlerimiz için lokma hayrı düzenlendi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen hayıra müdürlük çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Bugüne kadar vatanı uğruna şehit düşen tüm kahraman şehitlerimiz için okunan Mevlid-i Şerif ile hayır sonlandırıldı. - AYDIN
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Suriye 'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonucu şehit edilen askerlerimiz için lokma hayrı düzenlendi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen hayıra müdürlük çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Bugüne kadar vatanı uğruna şehit düşen tüm kahraman şehitlerimiz için okunan Mevlid-i Şerif ile hayır sonlandırıldı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Aydın İl Sağlık Müdürlüğü şehitleri unutmadı
Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Suriye, Aydın, Güncel
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