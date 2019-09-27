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Aydın ili Oda Borsaları Güçbirliği Toplantısı AYTO'da yapıldı

Aydın İli Oda Borsaları Güçbirliği Toplantısı, Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken Başkanlığında, AYTO Hizmet Binası Vali Erol Ayyıldız Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

27.09.2019 16:33Aydın ili Oda Borsaları Güçbirliği Toplantısı AYTO'da yapıldı
Aydın İli Oda Borsaları Güçbirliği Toplantısı, Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken Başkanlığında, AYTO Hizmet Binası Vali Erol Ayyıldız Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Aydın İlindeki 9 Oda Borsa'nın Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları, Yönetim ve Meclis Üyelerinin katıldığı toplantıda her Oda ve Borsa ilçesine ait sorun ve taleplerini iletti. Toplantıda ayrıca Aydın için yapılması gerekenler de masaya yatırıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken toplantının açılış konuşmasında katılan tüm Oda ve Borsa temsilcilerine teşekkür etti. Camiamızın birlikteliğinin Aydın İline örnek olması gerekir diye konuşan Ülken, "Aydınımız için birlikte güçlü bir şekilde çalışma kararlılığımızı ortaya koyup, sorunları, çözüm önerilerimizi ve projelerimizi konuştuğumuz bu ortak akıl toplantıları Aydın İlinde tüm erklerin çalışmalarına örnek olmalı. Aydın'ın bu birlikteliği gösterdiğinde aşamayacağı sorun yok" dedi.

Aydın'ın genel ekonomik durumu, turizm, tarım ve sanayide yaşanan genel ve bölgesel sorunlar ve taleplerin istişare edildiği Güçbirliği Toplantıları diğer Oda ve Borsaların ev sahipliğinde devam edecek. - AYDIN

Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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