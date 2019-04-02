Aydın İlik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YOZGAT SORGUN belediye başkan adayı olan Aydın İlik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT SORGUN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Aydın İlik isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YOZGAT SORGUN adayı Aydın İlik kimdir? BTP YOZGAT SORGUN adayı Aydın İlik yüzde kaç oy aldı?

Aydın İlik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YOZGAT SORGUN belediye başkan adayı olarak gösterilen Aydın İlik SORGUN ilçesinde % 0,28 oranında oy almıştır. SORGUN ilçesinde % 0,28 oranında oy olan Aydın İlik adlı BTP adayı toplamda 81 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT SORGUN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.