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Aydın'ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren kıyı Ege'de beklenen kuvvetli gök gürültülü yağışlara karşı uyarıda bulundu.

13.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:44Aydın'ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren kıyı 'de beklenen kuvvetli gök gürültülü yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra yurdun batı kesimlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin batı kıyıları, İzmir'in güney ve batı kıyıları ile 'ın batısında yer alan Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar olan ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. - AYDIN

Aydın, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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