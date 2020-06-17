AYDIN'IN DEĞİŞMEYEN DAMAK TADI; ÇÖP ŞİŞ

AYDIN'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde, tarihi 140 yıl öncesine dayanan ve neredeyse tüm mahallelinin geçim kaynağı haline gelen çöp şiş, Ege Bölgesi'ne gelirken yöreden geçen herkesin tadına bakmadan geçmediği bir lezzet oldu.

17.06.2020 08:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:35
AYDIN'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde, tarihi 140 yıl öncesine dayanan ve neredeyse tüm mahallelinin geçim kaynağı haline gelen çöp şiş, Ege Bölgesi'ne gelirken yöreden geçen herkesin tadına bakmadan geçmediği bir lezzet oldu. Çöp şişin bir kez tadına bakan ise müdavimi oluyor.
Aydın'ın Aydın-İzmir ve Bodrum, Didim ile Kuşadası gibi turizm bölgelerine giden yol üzerinde olan 17 bin nüfusa sahip Ortaklar Mahallesi'nde, 140 yıl önce seyyar çöp şiş satışı yapılmaya başlandı. O dönemde çöp şiş, otobüsler ve trenlerdeki yolculara ekmek arası olarak satılırken, özellikle İzmir'den Aydın yönüne trenle yolculuk yapanlar 10 dakika süren aktarma manevraları sırasında sıcak yemek ihtiyacını çöp şişle karşılıyordu. Lokomotifin sesi duyulduğu sırada ızgaraya atılan kargıya dizilmiş küçük et parçaları, tren istasyona gelen kişi kadar pişirilip, satılırdı. Ekmek ya da pidenin arasına soğan ve maydanozla kargı içinden alınıp konulan etler, genellikle koyun eti oluyordu. Koyun budunun yağsız yerinden yapılır ve şişin sonunda bu eti ızgarada pişirecek kadar küçük bir yağ parçası konurdu. Seyyar çöp şişçilerin yerini 1970'li yıllardan sonralara birbiri ardına açılan çöp şiş restoranları aldı. Pek çok kişinin uğramadan geçmediği bu restoranlar, bu lezzeti günümüze taşıdı. Türkiye'nin her bölgesinden Ege Bölgesi'ne gelen ve Ortaklar Mahallesi'nden geçen hemen hemen her insan, burada mola verip, çöp şiş yemeden gitmiyor. Ortaklar çöp şişinin günümüzdeki lezzetini sağlayan özelliği ise, etin süt dana eti olmasından kaynaklanıyor. Dört lokma et, bir lokma kuzu kuyruk yağı dizili şişler bir gün baş aşağı dinlendirilip, suyu akıtıldıktan sonra ızgaraya diziliyor. Çöp şişin bir başka özelliği ise kesilen etlerin pişirilmeden önce sütte bir süre bekletilmesi.
'BODRUMA GİDERKEN MUTLAKA UĞRARIZ'
Bodrum'a giden amatör balıkçı Mustan Demirkon, "Isparta'dan geliyoruz. Amatör olta avcıları olarak Bodrum'a gidiyoruz. Tekne turumuz olacak Bodrum'da. Bu yöreye geldiğimizde Ortaklar'da mutlaka çöp şiş yeriz ve herkese de tavsiye ediyoruz. Burada etin günlük ve taze olduğunu biliyoruz. Her yerde bu tür şeyler yenmiyor. Covid-19 dolayısıyla son zamanlarda çok fazla dışarı çıkamıyorduk. Normalleşme ile birlikte bu yılki ikinci turumuz olacak. Yolculuk sırasında damak tadı çok önemlidir. Uzun yıllardan beri biz burayı tercih ediyoruz. Tavsiye etmemiz değil insanların gelip bu lezzeti tadıp, deneyimlemesi şart. İkramı ve lezzeti görmeleri lazım. Biz çok memnunuz her geçişte burada konaklar çöp şiş yeriz" dedi.
'81 İLDEN MÜŞTERİMİZ VAR'
İş yeri sahiplerinden Eyüp Aydın, "4 kardeşiz. İlk zamanlar çöp şişçilerde çalıştık. 23 yıl önce de ağabeylerimle şu an işlettiğimiz restoranımızı devraldık ve çalıştırıyoruz. Burası bir aile şirketi. Burası her kesime hitap ediyor. 81 ilden müşterimiz var. Çok sayıda ünlüde çöp şiş yemek için buraya geliyor. Biz herkesin Ortaklar'a gelmesini ve bu lezzetin tadına bakmalarını istiyoruz. Eti bir gün, birer litre süt içeresinde dinlendiriyoruz. Bunu herkes bilmez ve yapmaz. Dananın biftek, antrikot ve arka budunu kullanıyoruz" diye konuştu. AYDIN’IN DEĞİŞMEYEN DAMAK TADI; ÇÖP ŞİŞ

Kaynak: DHA

Etiketler: Ortaklar, Bodrum, Aydın, Ege, Güncel, Haber

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