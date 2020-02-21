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Aydın'ın filede zor sınavı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 18'inci hafta mücadelesinde evinde zirve takipçisi Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek.

21.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:23Aydın'ın filede zor sınavı

Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda 'a 3-0 yenilen Büyükşehir Belediyespor, yarın 18'inci hafta mücadelesinde evinde zirve takipçisi Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

İlk yarıda deplasmanda güçlü rakibine 3-0 yenilen Aydın temsilcisi bu kez seyircisinin desteğiyle sürpriz bir skora imza atmayı hedefliyor. Ligde 6'ncı sırada yer alan Aydın'ın 23, 2'nci sıradaki Eczacıbaşı'nın 45 puanı bulunuyor.


- Aydın

Eczacıbaşı Topluluğu, Galatasaray, Vestel, Aydın, Spor

Kaynak: DHA

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