Aydın'ın gururu Meryem Boz

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı kazanarak Türkiye 'yi sevince boğarken, ay-yıldızlı ekibin başarısında önemli pay sahibi olan Meryem Boz, hem ülkemizin hem de Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde formasını giydiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'un gurur kaynağı oldu. Filenin Sultanları, Hollanda'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek Tokyo biletini kaparken, pasör çaprazı Meryem takımına kazandırdığı birbirinden önemli sayılarla ayakta alkışlandı.

Grup etabında 3-1 kaybettiğimiz Almanya maçında 4 sayı kaydeden Meryem, daha sonra 3-1 mağlup ettiğimiz Hırvatistan önünde 14, 3-2 dize getirdiğimiz Belçika karşısında 26 sayıyla yıldızlaşarak Türkiye'yi yarı finale taşıyan isimlerden biri oldu. Meryem, yarı finaldeki 3-2'lik Polonya zaferinde ise 36 sayıyla finalin gelmesine en büyük katkıyı yaptı. Finalde Almanya karşısında 5 sayı ile oynayan Meryem, genel performansıyla Türkiye'nin en skorer oyuncusu oldu. Sosyal medyada günlerdir gündem olan yıldız voleybolcu için maviye boyattığı saçları nedeniyle, "Mavi Şimşek" yorumları yapıldı. Ege'de daha önce Seramiksan'da da forma giyen 32 yaşındaki Meryem Boz, sezon başında Galatasaray HDI Sigorta'dan Aydın BŞB'ye transfer olmuştu.