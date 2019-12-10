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Aydın'ın kıyı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'ın kıyı kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

10.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:31Aydın'ın kıyı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı
'ın kıyı kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Aydın ve 'in kıyı kesimlerinde bugün (10.12.2019 Salı) akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar İzmir'in güneybatı ilçelerinde ( , Seferihisar, Menderes ve Selçuk) 25-50 kg, Aydın'ın batı ilçelerinde ( , Didim ve Söke) 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN

Kuşadası, İzmir, Çeşme, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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