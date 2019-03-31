31 Mart 2019, 22:14
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Aydın'ın Kuyucak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Metin...

Aydın

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Metin Ertürk kazandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Metin Ertürk kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ertürk 9 bin 531, İYİ Parti adayı Kemal Emir 7 bin 104, DSP adayı Ali Demir 50 oy aldı.

Ertürk'ün öz geçmişi

Metin Ertürk 1957 yılında Kuyucak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Pamukören Spor Kulübü'nde başkanlık yaptı. 1994-1999 yerel seçimlerinde bağımsız, 2004, 2009 yıllarında ise AK Parti'den belediye başkanı seçildi.

Ertürk, evli ve 2 çocuk babasıdır. Metin Ertürk, Aydın, AK Parti, Kuyucak, Güncel
Kaynak: AA