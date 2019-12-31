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Aydın'ın liseli aşçıları madalya ile döndü

Köşk MTAL ve Abdülhamidhan MTAL öğrencileri Uluslararası İstanbul 17. Mutfak Günleri gastronomi yarışmasına damga vurdu.

31.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:38 Aydın'ın liseli aşçıları madalya ile döndü
MTAL ve Abdülhamidhan MTAL öğrencileri Uluslararası 17. Mutfak Günleri gastronomi yarışmasına damga vurdu.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul 17. Mutfak Günleri'ne Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Efeler Abdülhamid Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi damgasını vurdu.

6 kategoride 2 bin öğrenci ve gençlerden olmak üzere toplam 13 bin yarışmacının katıldığı festivalde, Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni Kevser Büşra Alıkma tarafından yarışmaya hazırlanan öğrencilerden Enis Durmuş, Zülanur Mutlu, Sudenaz Girgin ve Buse Özdemir 1 gümüş, 3 bronz madalya, Efeler Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alan Şefi Sibel Çetin tarafından yarışmaya hazırlanan Selim Yiğit Aslan, Hamit Caner Yılmaz, Zerda Çakmaz 1 altın, 2 bronz madalya kazanmayı başardı. Meryem Melek Şenses ve Tuana Akdeniz ise Merit Özel Ödülü alarak, uluslararası alanda düzenlenen bu yarışmada derece elde etmenin gururunu yaşadılar. - AYDIN

İstanbul, Köşk, Han, Güncel

Kaynak: İHA

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