Aydın'ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti
Aydın'ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti.
15.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:04
Aydın 'ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti. 87 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Yavuzel, Ataürk Aydın'a geldiğinde Atatürk'e kahve pişiren Yavuzel Ailesi'nin kahvecilik mesleğini sürdüren son halkası olarak biliniyordu.
Eski Aydın'ın en bilinir mekanlarından biri olan Kahveci Kadir Baba kıraathanesinin işletmecileri arasında yer alan Ahmet Yavuzel'in öğlen namazına müteakip Eskiyeni Hasan Çelebi Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği bildirildi.
Abdulkadir Yavuzel ve Sevgi Saçmacıoğlu'nun babası Ahmet Yavuzel'in yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıkları olduğu öğrenildi. - AYDIN
Eski Aydın'ın en bilinir mekanlarından biri olan Kahveci Kadir Baba kıraathanesinin işletmecileri arasında yer alan Ahmet Yavuzel'in öğlen namazına müteakip Eskiyeni Hasan Çelebi Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği bildirildi.
Abdulkadir Yavuzel ve Sevgi Saçmacıoğlu'nun babası Ahmet Yavuzel'in yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıkları olduğu öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Güncel
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