Haberler » Spor » Aydın'ın sultanları Eczacıbaşı'nı ağırlıyor - Spor

Aydın'ın sultanları Eczacıbaşı'nı ağırlıyor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde yarın kendi evinde Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

21.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:32Aydın'ın sultanları Eczacıbaşı'nı ağırlıyor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde yarın kendi evinde Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayacak olan Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.


Geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanından 3-0'lık skorla mağlup ayrılan Aydın'ın Sultanları 18. Hafta karşılaşmasında kendi sahasında ligin güçlü takımlarından Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayacak. Ligde playoff iddiasını devam ettirmek isteyen Aydın'ın sultanları taraftarlarının da desteği ile güçlü rakibini mağlup etmek istiyor. Yarın saat 15.00'ta başlayacak olan karşılaşma Mimar Sinan Kapalı Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmaya Aydınlıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - AYDIN


Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Topluluğu, Vestel Venüs, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:10  Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar nereli? Atakan Kayalar doğum tarihi, annesi
09:42  Türkiye ile İran arasında hangi sınır kapıları var? Türkiye'nin sınır komşuları ve sınır kapıları!
09:24  Süper Loto sonuçları 20 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 644.hafta
09:17  Cuma mesajları 2020 - 21 Şubat Anlamlı Cuma mesajları, resimli, hadisli Cuma mesajları
09:02  UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maç sonucu
21.02.2020 10:33:08