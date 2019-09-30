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Aydın'ın yeni il emniyet müdürü ekici göreve başladı

Aydın'ın yeni İl Emniyet Müdürü Ekici göreve başladıAYDIN İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Suat Ekici, göreve başladı.

30.09.2019 16:56
Aydın'ın yeni İl Emniyet Müdürü Ekici göreve başladı
AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Suat Ekici, göreve başladı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden Aydın'a atanan Mehmet Suat Ekici, kurumu önünde, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından çiçekle karşılandı. Ardından selefi Rahmi Baştuğ'dan görevi devraldı. Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekilen Rahmi Baştur, Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizden teslim aldığı bayrağı daha yükseklere çıkartacağını da düşünüyorum dedi. Görevi devralan Ekici ise, Aydınlı hemşerilerimiz bizlere inansın ve güvensinler. Vatandaşın desteğini almadan hiçbir güvenlik biriminin başarılı olması mümkün değil. Aydınlı hemşerimizin bu noktada bize destek olmalarını, suçla mücadelede konusunda yaşanan olumsuzlukları bize bildirmelerini rica ediyorum. İnşallah el birliğiyle bu ilin güvenliği için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Buradan tüm Aydınlı hemşerilerimize söz veriyorum diye konuştu.
Aydın'ın yeni il emniyet müdürü ekici göreve başladı

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Kaynak: DHA

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