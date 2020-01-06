Haberler » Spor » Aydın'ın yıldızları çeyrek finalde - Spor

Aydın'ın yıldızları çeyrek finalde

Badmington Ege Grup müsabakalarında mücadele eden kız il karması takımı çeyrek finale yükseldi.

06.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:32 Aydın'ın yıldızları çeyrek finalde
Badmington Grup müsabakalarında mücadele eden kız il karması takımı çeyrek finale yükseldi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege Grup Müsabakaları 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında Manisa ilinde gerçekleştirildi. ANALİG Badminton Ege Bölge Grup Müsabakalarına , Denizli, Muğla, Kütahya, , İzmir, Manisa, Uşak, Bilecik ve Afyon illerinin karma badminton takımları katıldı.

Aydın'ı temsilen A grubunda yer alan kız il karması takımı ilk maçında Eskişehir'i 4-1 mağlup edip, ikinci maçında Manisa'ya 3-2'lik skorla yenilerek grup ikinciliği ile adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek Finaller Eskişehir'de

Aydın'ı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kızlar Badminton Çeyrek Final müsabakalarında temsil edecek olan il karma takımı, 14 Şubat - 16 Şubat 2020 tarihleri arasında Eskişehir'de mücadele edecek. - AYDIN

Eskişehir, Aydın, Ege, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:22   FIFA Kokartı takmaya hak kazanan Arda Kardeşler: VAR, faydalı bir sistem - Spor
10:21   Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan Van'da 'yetenek taraması' - Spor
10:17   Halter Türkiye Şampiyonası Didim'de yapılacak - Spor
10:14   Mehmet Özdilek: "Herkesin Beşiktaş'a hizmet etme düşüncesi vardır" - Spor
10:14   NBA'de Cedi Osman'ın 17 sayısı, Cleveland Cavaliers'a galibiyet için yetmedi - Spor
10:06   Aston Villa, Domagoj Vida için Beşiktaş'a teklif yapacak - Spor
09:55   Tamer Tuna: Dusko Tosic ile görüşüyoruz - Spor
09:18   Ahmet Bulut: Eğer Arda Turan G.Saray'la anlaşırsa, bedava oynar - Spor
08:51   "F.Bahçe'ye dönüyorum" paylaşımı yapan Andre Ayew'in hesabı hacklendi - Spor
00:39   Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler! - Spor
8.01.2020 10:25:57