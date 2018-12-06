Aydın'ın Yüksek Kesimlerine Yılın İlk Karı Düştü

AYDIN'ın Kuyucak
ve Buharkent
ilçelerinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düşerken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise iş makineleriyle çalışma başlattı.
Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Belenova, Ovacık
, Sarıcaova ve Buharkent Ericek
hattında başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Kar
nedeniyle yolarda sorun yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla çalışma başlatarak, ulaşımın aksamaması için yolları açık tuttu. Aydın
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, "Yaşanabilecek olumsuz hava olaylarının vatandaşlarımızın hayatını etkilememesi için bütün tedbirleri aldık. Aydın Büyükşehir Belediyesi kışa hazır" dedi. - Aydın
Kuyucak,Aydın
06 Aralık 2018 Perşembe 20:52