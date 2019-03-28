Aydın, İnebolu'da Düzenlenen Açık Hava Mitingine Katıldı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP İnebolu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Açık Hava Mitingine katıldı.İnebolu halkının yoğun ilgi ve katılım gösterdiği Açık Hava Mitinginde konuşan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "Siyasetin bir ölçüsü var. Vatandaşa ne yapacağınızı, nasıl bir hizmet getireceğinizi anlatacaksınız. Siz böyle davrandıkça millet inadını akın akın Milliyetçi Hareket Partisine geliyor haberin olsun. Kastamonu'daki yerel siyasetçilere hep anlatıyorum. Ama bunlar anlamamakta ısrar ediyor 15 Temmuz'u. Bu memleket elimizden kayıp gidiyordu. İki lider çıktı. Biri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diğeri Milliyetçi Ülkücü Hareketin Lideri Devlet Bahçeli. Bu iki lider yedi düvelle mücadele ediyor. 24 Haziran itibari ile de hukuksal alt yapısı oluşturulan bir Cumhur İttifakı var. Dolayısıyla 24 Haziran seçimlerinde bizim Cumhurbaşkanı adayımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ama bundan aşırı derece de rahatsızlık duyuyorlar. Kardeşim biz de oy verdik. Bizim de Milliyetçi Hareket Partililer olarak Cumhurbaşkanımızın seçilmesinde katkımız var. Benim de Cumhurbaşkanım diyorum" dedi. - KASTAMONU