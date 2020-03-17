Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Aydın, iş insanlarını yatırıma çağırıyor - Ekonomi

Aydın, iş insanlarını yatırıma çağırıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sanayicilere, "Yeter ki Aydın'a yatırım yapın.

17.03.2020 05:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 05:03
Aydın, iş insanlarını yatırıma çağırıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sanayicilere, "Yeter ki Aydın'a yatırım yapın. Siz çayınızı, kahvenizi içerken belediyeyle ilgili tüm bürokratik işlemleri tamamlayacağımıza söz veriyoruz." çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Özlem Çerçioğlu, Aydın, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Ekonomi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Ekonomi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri Ekonomi
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Ekonomi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Ekonomi
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Ekonomi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Ekonomi
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Ekonomi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil