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Aydın İŞKUR'dan çalışanlara maaş desteği

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi çalışanlara 3 aya kadar maaş desteği sunacaklarını açıkladı.

05.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:07
Aydın İŞKUR'dan çalışanlara maaş desteği
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi çalışanlara 3 aya kadar maaş desteği sunacaklarını açıkladı.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi yaptığı açıklamada "İşveren ve çalışanlarımızın 'Evde Kal' çağrısına uyabilmeleri için kısa dönemli çalışma ödeneği ile tüm çalışanlarımıza 3 aya kadar maaş desteği sunuyoruz. Yapılan başvuruların bir an önce sonuçlandırabilmek için hafta sonu da çalışmaya devam ediyoruz. Hiç bir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına izin vermemek için tüm başvuruları en kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımın ülkemizin geçtiği zor günlerin bilincinde olarak, hafta sonu mesailerine devam ediyor. İl müdürlüğümüze yapılan eksiksiz başvuruların tamamı bugün itibarı ile İzmir İş Teftiş Kurulu'na iletilmiş olup, başvuru almaya devam ettiğimizi tüm işverenlerimize bildiririm. Bu süreçte kimsenin mağduriyet yaşamasına izin vermemek için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğimizi bildirir, değerli hemşehrilerimize her şeyden önce sağlık ve esenlik dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, İŞKUR, Aydın, Güncel
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