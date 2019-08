Aydın, "İstiklal Yolu Milli Parkını istiyoruz"

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın , İstiklal Yolu Milli Parkını Kastamonu'ya istediklerini belirterek, "Eğer alamazsak tarihe düşünülebilecek en büyük kara leke olur bizim için" dedi.Kastamonu'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kadı Dağı Mevkiinde şu anda atıl vaziyette bulunan fakat Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından proje çalışmaları sürdüğü açıklanan Mahalli İdareler Eğitim Merkezi başta olmak üzere il genelindeki atıl vaziyette bulunan kamu yatırımlarına dikkat çekti. Tek dertlerinin Kastamonu olduğunu söyleyen Başkan Aydın, Kastamonu'nun menfaatlerini her zaman söylediklerini ve bundan sonra da söylemeye devam edeceklerini söyledi.31 Mart itibariyle siyaseti bıraktıklarını kaydeden Başkan Aydın, "Bundan son tüm maksadımız Kastamonu'ya hizmet etmektir. Kastamonu'nun sıkıntılarına çare üretmek olacaktır. Teşkilatlarımızı da daha dinamik hale getirmek için İl Başkanlığı olarak değerlendirmelerimizi yapıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milliyetçi hareket Partisi yerel anlamda Kastamonu'da yüzde 75'ini yönetiyor. Bu sorumluluktan yola çıkarak milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Yarıda bırakılmış, iyi niyetlerle başlanmış ama atıl vaziyette kalmış yapılar Kastamonu'nun sırtında bir kambur olarak kalmış. Yıllardır Mahalli İdareler Birliği konusu gündeme getiriliyor. Ben de il teşkilatım ile birlikte burayı ziyaret ettim. Gittik gördük. Devletin yatırımı çürüyor. Devletin yatırımı nasıl bunu kadar atıl vaziyette bırakılır akıl almıyor. Otel kısmı bitmiş, 380 yatak kapasiteli muhteşem yapılmış. Binanın fiziki durumu yüzde 80 dolayında bitmiş. Hangi akıl bunu bu noktada bırakmış. 600 dönüm üzerine kurulan tesise milyonlarca lira harcanmış. Önce İç İşleri Bakanlığı'na ardından ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiş. Kim yaptı? Neden yaptı? Bunun hesabını Kastamonu halkı sormalıdır" dedi."Atıl vaziyetteki binalar Kastamonu'nun kaderi olamaz"İstiklal Yolu Milli Parkını Kastamonu'ya istediklerini belirten Aydın, "İstiklal Yolu Genel Müdürlüğü için MİEM binası uygundur. 10-15 milyon bir kaynak aktararak burası İstiklal yolu için muazzam bir müdürlük olur. İstiklal Yolu genel müdürlüğü, oteli, kongre merkezi, tesisleri olsun. Hem turizm açısından hem de hak ettiğimizi tüm Kastamonu'nun bildiği İstiklal yolu Milli Parkının artık başka yere vermeyelim. İstiklal Yolu Milli Parkı'nı Kastamonu'ya kazandırdığımızda hem ilimiz için güzel olur hem de MİEM diye bir ayıbı ortadan kaldırmış oluruz. Bölge hastanesi olarak başlandı. Sürekli adı değişti. Yıllardır atıl vaziyette bırakıldıktan sonra güçlendirme çalışmaları yapıldı. Şimdi bile ne olacağı tam belli değil. Tam oranın karşısında özel bir hastane duruyor. Özel hastanenin yanında İŞGEM binası var. Ben burayı faaliyette zannediyordum. Orası bile talan edilmiş. Ballı Dağ yerinde çürüdü. Seydiler'de belediyenin tesisi, boşaltılan yatılı bölge okulları boş duruyor. Bu tesisler bir şekilde turizme kazandırmak için projeler ortaya konulmuyor. Ama 4 misafir geldiğinde nerede kalacağını tartışıp başka şehirlere gönderiyoruz. İstiklal Yolu Milli Park Müdürlüğü'nü alamazsak, Şehit Şerife Bacı'ya nasıl hesap vereceksiniz? Kim nasıl verecek bunun hesabını?" diye konuştu."Kastamonu'nun siz neresindesiniz?"Kastamonu Havalimanın karşısında 220 dönümün golf sahası için ayrıldığını ancak projeden vazgeçildiğini aktaran Aydın, şunları söyledi: "Ne acıdır ki; Spor Toto zamanında parayı tahsis etmiş, para Kastamonu'ya gelmiş. Para uzun bir durmuş, sonra parayı geri çekip, başka vilayete aktarmışlar. Bu kadersizlikten Kastamonu, siyasetçisiyle, bürokratıyla, kamusuyla, bütün sivil toplum kuruluşları ile kurtulmalıdır. Ben bütün sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Odası, borsası, diğer odalar her şeyi biz mi söyleyeceğiz? Ondan sonra adımız bağıran adam oluyor. Bağırmayıp da ne yapalım? Siz ne işe yararsınız? Esnaf, Kefalet Odalarına, kooperatiflere, ticaret odasına, ticaret borsasına söylüyorum. Kastamonu'nun siz neresindesiniz? Kastamonu'da nerede varsınız? Saydığım binaları yıksak, bunların hurdalarıyla bin kişiyi istihdam edecek fabrika kurarsınız. Bu devletin malı bu kadar ucuz olmamalı. Devlet yapmış yatırımı. Siz bunu takip etmezseniz, siz bunun peşinde durmazsanız, milyonluk yatırımlar kalır. Gelen yatırımlar için Allah razı olsun ama elimizde gelen yatırımların 10 katı parası harcanan atıl yatırımlar var.""Liyakatli olan Kastamonu evlatları dışlanmasın""Liyakati olan Kastamonu'nun evlatlarını dışlamayın, bunu her kulvarda söylüyorum, liyakatli olan Kastamonu evlatlarını yok saymayın. Şimdi zaten bir kıskacın içindeyiz, ben biliyorum, kriptoların, kripto FETÖ'cüler var ya, Kastamonu bunların kıskacında, hala da kurtulamadık, kamuda da böyle, özel sektörde de böyle, inşallah ne zaman ki kamuda ve özel sektörde kripto FETÖ'cülerden Kastamonu'yu kurtarabilirsek, Allah nasip ederse ki mücadele en üst seviyede de devam ediyor, bunlar bitmedi maalesef, bunları İnşallah Kastamonu'dan da silip süpürüp atabilirsek, Allah nasip ederse çok daha rahat bir nefes alacağız." - KASTAMONU