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Aydın İYİ Parti'de kayyum tartışmaları devam ediyor

İYİ Parti Aydın İl Teşkilatı'nda kongre sürecinin başlamaması nedeniyle kuralsızlık yapıldığı iddialarıyla bazı parti üyelerinin mahkemeye başvurmasıyla başlayan kayyum tartışması devam ediyor.

18.09.2019 13:58Aydın İYİ Parti'de kayyum tartışmaları devam ediyor
İYİ Parti Aydın İl Teşkilatı'nda kongre sürecinin başlamaması nedeniyle kuralsızlık yapıldığı iddialarıyla bazı parti üyelerinin mahkemeye başvurmasıyla başlayan kayyum tartışması devam ediyor.

İYİ Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı Yaşar Çelebi, Aydın'da yaşanan kayyum talebi ile açılan davaların benzerlerinin Türkiye genelinde 9 ilde daha yaşandığını söyledi.

İYİ Parti kongre süreci ile ilgili bilgiler veren İlçe Başkanı Çağlar Çelikez ise; "Kongre takvimi önümüzdeki şubat ayından itibaren başlayacak. Teşkilatlar olarak yeni atılımın başındayız. Söke'de göreve geldiğimizde 98 üyesi olan Söke İYİ Parti'nin bugün 800'ün üzerinde üyesi var. Birileri engellemeye çalışsa da bu kervan yoluna devam edecek" diye konuştu. - AYDIN

Çelebi Aydın, İYİ Parti, Aydın, Politika

Kaynak: İHA

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