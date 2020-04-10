Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AYDIN İyileşen 14 hasta alkışlarla uğurlandı

İyileşen 14 hasta alkışlarla uğurlandıAYDIN Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 14 hasta iyileşerek evlerine hastane personeli tarafından alkışlarla uğurlandı.

10.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:32
İyileşen 14 hasta alkışlarla uğurlandı
AYDIN Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 14 hasta iyileşerek evlerine hastane personeli tarafından alkışlarla uğurlandı.
Aydın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 14 hastanın bir süredir devam eden tedavileri tamamlandı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sağlığına kavuşan hastalarımız hem vatandaşlarımız hem de sağlık çalışanları için motivasyon kaynağı olmaktadır. Bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen ve sağlıklarına kavuşan hastalarımız evlerine sağlık personellerimizin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastalarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü süreç boyunca tüm doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı personelimiz hep birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyorlar. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak; sağlık tesislerimizde görevli bütün personelimize bu süreçte gösterdikleri gayretlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" denildi. Taburcu edilen 14 kişinin, 14 gün boyunca da evlerinde kontrol altında tutulacağı belirtildi. AYDIN İyileşen 14 hasta alkışlarla uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aydın Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Güncel ››AYDIN İyileşen 14 hasta alkışlarla uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:37: Sağlık çalışanlarından polis ekiplerine alkışlı kutlama - Haber 14:36: Bariyer otomobile saplandı, sürücü yara almadan kurtuldu - Haber 14:36: Pazarda ücretsiz meyve ve sebzeyle ihtiyaç sahiplerine belediyeden destek - Haber 14:36: Meram Belediye Başkanı Kavuş, meclis üyeleriyle video konferans gerçekleştirdi - Haber 14:36: DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türk Konseyi liderlerine övgü Açıklaması - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler