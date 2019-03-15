Aydın İzmir'den Otomobil Çalan 2 Zanlı, Aydın'da Yakalandı

İzmir
'den çaldıkları otomobille Aydın
'a giden 2 kişi, Söke
ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Dün (perşembe) polis ekipleri, İzmir'den gelip Aydın'ın Didim
ilçesi yönüne giden 35 DD 5523 plakalı otomobili durdurmak istedi. Yanında arkadaşı H.T. (Halim Tiryaki) (22) de bulunan otomobilin sürücüsü M.K. (Mehmet Keçe) (23), polisin uyarısını dinlemedi. Kaçmaya başlayan sürücünün kullandığı otomobilin peşine düşen polis ekipleri, Söke- Milas
Karayolu üzerinde aracı saat 23.00 sıralarında durdurdu. Polisin otomobilde yaptığı aramada; 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, mermi ile bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu. Otomobil hırsızlığından arandıkları ortaya çıkan zanlıların, kullandıkları aracı, İzmir'in Buca
ilçesinden çaldıkları belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Polis, Aydın, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA