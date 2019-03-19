Aydın Kalp Rahatsızlığı Bulunan Bebek Helikopterle Nakledildi

Aydın
'da 5 gün önce dünyaya gelen ve henüz ismi bile konmayan kız bebek, kalp rahatsızlığı sonucu İzmir
'deki daha donanımlı bir hastaneye ambulans helikopterle sevk edildi. Aydın'da yaşayan Halis Gelturan ve Safiye Gelturan çifti, Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bebek sevinci yaşadı. Safiye Gelturan, 15 Mart Cuma günü, bir kız bebek dünyaya getirdi. Yapılan tetkikledi bebekte doğuştan gelen bir kalp hastalığı olan 'Fallot Tetralojisi' saptandı. Bunun üzerine doktorlar, ileri tetkik ve ameliyatların yapılması için bebeğin İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakline karar verdi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından Sağlık Bakanlığı
Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Bakanlık tarafından talep hızla değerlendirilerek, helikopter ambulans tahsisi yapıldı. Helikopter
dün (pazartesi) akşam Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan helikopter pistine indi. Kara ambulansıyla alana getirilen bebek, kuvözle helikoptere nakledildi. Helikopter bebeği, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.
FALLOT TETRALOJİSİ NEDİR
Fallot Tetralojisi morarmaya yol açan doğuştan kalp hastalıklarının içinde en sık görülenidir. Bu hastalıkta birkaç problem bir arada bulunur .
İzmir, Aydın, Güncel
Kaynak: DHA