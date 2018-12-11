Aydın Kamyonun Altında Kalan Tamirci Çırağı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde, çalıştığı tamirhanede bakımı yapılan hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Efekan Aslan, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, dün (pazartesi) saat 10.00 sıralarında, Karaçay
Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi D-16 blokta bulunan tamirhanenin önünde meydana geldi. Eski sigorta hastanesinin yıkım işinde kullanılan hafriyat kamyonunun şoförü E.T., hidrolik sistemindeki arızanın bakımını yaptırmak için 34 JF 0735 plakalı araçla tamirhaneye geldi. 6 aydır işyerinde çalışan ve çıraklık eğitim okulu 2. sınıf öğrencisi olan Efekan Aslan, bakımı tamamlanan kamyonun altında kalan anahtarları toplamak için altına girdi. Aslan'ın kamyonun altına girdiğini fark etmeyen sürücü E.T, viteste unuttuğu kamyonu test etmek için çalıştırdı. Bu sırada hareket eden kamyonun tekerleği, Aslan'ın başını ezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aslan'ın öldüğü belirlendi. Ailesinin 3 çocuğundan biri olan Aslan'ın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardınan Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kamyon şoförü E.T., gözaltına alındı.
Hayatının baharında yaşamını yitiren çırak Efekan Aslan için bugün ikindide ailesinin yaşadığı kırsal Esenköy
Mahallesi Hacı Saniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Aslan'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde (ASKİ
) çalışan babası Engin Aslan, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, MHP
'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık
, Nazili İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sanayi esnafı ve Aslan'ın yakınları katıldı. Cenaze töreninde, yakınlarının desteği ile ayakta durabilen baba Aslan, gözyaşlarını tutamadı.
Kılınan namazın ardından, tabutu yaklaşık 500 metre omuzlarda taşınarak Esenköy Mahalle Mezarlığı'na getirilen Aslan, gözyaşları arasında toprağa verildi.
GÖRNTÜ DÖKÜMÜ
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-Efekan Aslan'ın fotoğrafı
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin omuzlarda taşınması
-Baba Engin Aslan'ın gözyaşı dökmesi
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA
)
(Tür: Yurt)
Nazilli,Aydın
11 Aralık 2018 Salı 21:49