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Aydın karacasu'da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken festival başladı

Karacasu'da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken festival başladıAYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1'nci Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.

15.10.2019 21:02
Karacasu'da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken festival başladı
AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1'nci Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali başladı.
Karacasu Kaymakamlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1'nci Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, Afrodisias kral ve kraliçesinin seçilmesiyle başladı. Afrodisias Güzeli, Karacasu Kaymakamlığı'nda görevli İkbal Görgülü oldu. Kral ise Hüseyin Alparslan Aytaç seçildi. Kral ve kraliçenin seçilmesinden sonra Cumhuriyet Meydanı'nda törene geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Daha sonra kortej yürüyüşüne geçildi. Kral ve kraliçenin eşlik ettiği kortej yürüyüşü, Belediye Meydanı'nda son buldu. Etkinlikle ilgili Vali Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra 'Arar Güler'den Seçkiler' adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Aydın karacasu'da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken festival başladı

Karacasu, Güncel

Kaynak: DHA

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