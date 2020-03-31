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AYDIN Karacasu'da koronavirüse karşı önlem için drone ile ateş ölçümü

Karacasu'da koronavirüse karşı önlem için drone ile ateş ölçümüAYDIN'ın Karacasu ilçesinde, pazaryerleri ile Belediye Meydanı'nda, koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların drone ile ateşleri ölçülüyor.

31.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:15
Karacasu 'da koronavirüse karşı önlem için drone ile ateş ölçümü
AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, pazaryerleri ile Belediye Meydanı'nda, koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların drone ile ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek olduğu tespit edilen kişilere anında sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuluyor. İlçede belirli bir plan dahilinde halkın yoğun olduğu yerlerde drone ile ateş ölçümüne devam edileceği bildirildi.
Dünyada hızla yayılan, Türkiye'de de görülüne koronavirüs salgınına karşı Karacasu Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olduğu yerler ile pazaryerlerinde önlemlerini artırdı. Hijyen çalışmalarına önem verilirken, ilçede ilginç bir uygulamaya başlandı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in mimarı olduğu proje kapsamında ilçede pazartesi günler kurulan semt pazarı ile Belediye Meydanı'nda, drone ile vatandaşların ateşi ölçülmeye başlandı. Proje kapsamında Astsubay Jandarma Çavuş Gani Canyurt tarafından üzerinde termal kamerası bulunan drone ile 20 metre yükseklikten pazaryerinde ateş ölçümü yapıldı.
Pazaryerinde drone ile yapılan ateş ölçümü denetimine; projeye öncülük eden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Karacasu İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Özdemir, Karacasu İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Hakan Soy, Karacasu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rahmi Şendalgıç, Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç ile sağlık personeli hazır bulundu. Denetleme sırasında drone ile Belediye Başkanı Zeki İnal'ın da ateşi ölçüldü. Başkan İnal'ın ateşi 35.5 olduğu belirlendi. Drone ile gün boyu yapılan ateş ölçümünde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Denetim sırasında ambulansla bir sağlık ekibi hazır bekletildi.
Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Koronavirüs salgını ile ilgili olarak bu virüs ile mücadele edebilmek için her türlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karacasu ilçemizde de drone ile ilk kez pazaryerimizde vatandaşlarımızın ateş ölçümlerini gerçekleştirdik. Bu çalışmamızı bundan böyle de proje kapsamımızda umuma açık yerlerde, halkın kalabalık olarak bulunduğu yerlerde drone ile vatandaşlarımızın ateş ölçümlerini yaparak devam edeceğiz.
Ateşi yüksek olan kişileri belirleyip, sağlık ekiplerimiz aracılığıyla kontrol altına almaya çalışacağız" dedi.
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'da, 'Karacasu Belediyesi olarak koronavirüs ile ilgili olarak bizde tüm ekiplerimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz her gün ilçemizde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.
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AYDIN Karacasu’da koronavirüse karşı önlem için drone ile ateş ölçümü

Kaynak: DHA

Etiketler: Karacasu, Güncel

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AYDIN Karacasu'da koronavirüse karşı önlem için drone ile ateş ölçümü
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