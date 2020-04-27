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AYDIN Karantina nedeniyle evlere giremeyen hırsızlar otomobillere dadandı

Karantina nedeniyle evlere giremeyen hırsızlar otomobillere dadandıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkılmaması nedeniyle evlere giremeyen hırsızlar park halindeki otomobil ve motosikletlere dadandı.

27.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:36
Karantina nedeniyle evlere giremeyen hırsızlar otomobillere dadandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkılmaması nedeniyle evlere giremeyen hırsızlar park halindeki otomobil ve motosikletlere dadandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip, bir hafif ticari araçtan hırsızlık yapan iki şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalanmaları için çalışma başlatıldı.
Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 31 ilde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama sürecinde Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda evlere giremeyen hırsızlar, boş sokaklarda park halindeki otomobil ve motosikletlere dadandı. Son olarak İkiçeşmelik Mahallesi'nde yer alan çeşitli sitelerde aynı gece dört otomobilden hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. polis, hırsızlık olayı yaşanan yerlerin çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarını detaylı incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonrasında iki kişinin sırayla park halindeki araçlara girip, hırsızlık yaptığı ve çaldıkları eşyaları götürdükleri saniye saniye görüntülendi. Polis, uzun süren uğraşlar sonrasında şüphelilerin S.A. ile G.I. olduğunu belirledi. İki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
'BİR AN ÖNCE YAKALANSIN'
Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir evde oturmak zorunda kaldıklarını belirten hırsızlık mağduru Yaşar E., "Geçtiğimiz günlerde sitemizin önüne park ettiğim hafif ticari aracımdan malzemelerim çalındı. Site güvenlik kamera kayıtlarını Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verdik. Emniyette yapılan incelemeler neticesinde hırsızlık yapanların kimlikleri belirlendi. Çaldıkları bazı iş malzemeleri de emniyet güçlerimiz tarafından bulunarak teslim edildi. Evlere giremeyen hırsızlar araçlarımıza dadandı. Kimliği tespit edilen hırsızların bir an önce yakalanmasını ümit ediyoruz" dedi.
Kuşadası'nda yaşayan Mehmet Turan da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle son günlerde ilçedeki park halindeki araçlardan hırsızlık olayları arttı. Evlerimizde kaldığımız için hırsızlar eve giremiyor. Bu nedenle sokaktaki motosikletler ve park halindeki araçlara yöneldiler. Bu nedenle değerli eşyalarımızı araba ve motosikletlere bırakmamamız gerekiyor. Alacağımız en büyük önlem bu" diye konuştu. AYDIN Karantina nedeniyle evlere giremeyen hırsızlar otomobillere dadandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Kuşadası, Aydın, Güncel, Haber
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