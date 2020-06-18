AYDIN Kardeşi Merve'nin katiline en ağır cezanın verilmesini istedi

Kardeşi Merve'nin katiline en ağır cezanın verilmesini istediAYDIN'ın Efeler ilçesinde Muhammet Gürsoy'un (27), parkta Ekim Türkmen (32) ile birlikte pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü Merve Kotan'ın (19) İstanbul'da yaşayan ablası Esra Kotan, bugün görülecek karar duruşması için kente geldi.

18.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:34
Kardeşi Merve'nin katiline en ağır cezanın verilmesini istedi
AYDIN'ın Efeler ilçesinde Muhammet Gürsoy'un (27), parkta Ekim Türkmen (32) ile birlikte pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü Merve Kotan'ın (19) İstanbul'da yaşayan ablası Esra Kotan, bugün görülecek karar duruşması için kente geldi. Kardeşinin katiline verilecek cezanın hiçbir zaman işlediği suçun karşılığı olamayacağını belirten Kotan, "Çünkü Merve geri gelmeyecek. Ancak yine de katil zanlısının en ağır cezayı alması bir nebze olsun bizi rahatlatacak" dedi.
Olay, geçen yıl 15 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Muhammet Gürsoy, bir süredir arkadaşlık yaptığı Merve Kotan ile ortak arkadaşları Ekim Türkmen adlı erkeği pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Çifte cinayetin ardından kaçan Muhammet Gürsoy, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Gürsoy hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karar duruşması, bugün görülecek. Öldürülen Merve Kotan'ın İstanbul'da yaşayan ablası Esra Kotan da duruşmayı izlemek için kente geldi. DHA muhabirine konuşan Esra Kotan, kardeşini kendilerinden koparan katil zanlısına en ağır cezanın verilmesini istedi. Kotan, hayatının baharındaki kardeşini kaybetmenin acısının halen tazeliğini koruduğunu söyledi.
'EN AĞIR CEZAYI ALMASI, BİZİ RAHATLATACAK'
Kardeşinin öldürülmesiyle ilgili kovuşturma sürecinden soruşturma sürecine kadar tüm süreçleri aile olarak yakından takip ettiklerini belirten Esra Kotan, verilecek olan hiçbir kararın kardeşini yeniden hayata döndürmeyeceğine dikkat çekti. Kotan, "Bu nedenle katil zanlısını verilecek ceza hiçbir zaman onun yaptığı, işlediği suçun karşılığı değil. Ancak yine de katil zanlısının en ağır cezayı alması bir nebze olsun bizi rahatlatacak. Ocak ayındaki ikinci duruşmada, savcı hiçbir indirim uygulamadan iki kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Biz bu kararın aynı şekilde uygulanmasını istiyoruz. Duruşma öncesi adliye önünde bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Sonrasında duruşmayı takip edeceğiz" dedi
'DESTEKLER BİZE GÜÇ VERİYOR'
Daha önceki duruşmalara birçok vatandaşın katılarak kendilerine destek verdiğini hatırlatan Kotan, "Daha önce Türkiye'nin farklı illerinden bize destek olmak isteyenler vardı. Tıpkı sokaklarda, sosyal medya da destek oldukları gibi. Otobüslerle gelip, yanımızda olanlar oldu. Ancak şimdi koronavirüs salgını nedeniyle halk sağlığını tehlikeye atmak istemiyoruz. Bu nedenle sadece Aydın ve çevre illerde bulunan insanlardan eğer gelme imkanları varsa bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Çünkü bu, biz aileler için çok önemli. Destek bize güç veriyor. Gelemeyenlerden de sosyal medyada yaptığımız paylaşımları, kendi hesaplarından paylaşarak, duyurarak yayılmasına vesile olarak bize destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu. AYDIN Kardeşi Merve’nin katiline en ağır cezanın verilmesini istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Efeler, Aydın, Güncel, Haber

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